Imprese: Cgil-Filctem-Uil-Uiltec su La Perla, tempo scaduto, serve intervento urgente di tutte le istituzioni

- Le lavoratrici e i lavoratori di La Perla stanno lottando strenuamente assieme alle loro rappresentanze sindacali anche nelle aule dei tribunali di Bologna, ma questo non è sufficiente. “Serve che le massime istituzioni del Paese, a partire dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, facciano sentire con estrema determinazione il loro peso per evitare che questo prestigioso marchio della moda italiana fallisca a causa di speculazioni finanziarie per le quali continua ad essere vittima”. Così in una nota la Cgil nazionale e la Filctem Cgil nazionale e territoriale, la Uil nazionale e la Uiltec nazionale e territoriale riguardo la nota azienda bolognese. "Ad oggi - continuano -, nonostante il precipitare della situazione, non abbiamo ancora avuto risposta riguardo la richiesta, risalente a novembre 2023, di un altro incontro formale presso il Mimit; non abbiamo ancora risposta sull’entità dei debiti erariali che il gruppo La Perla ha nei confronti dei diversi istituti; non abbiamo misure normative e fiscali che possano arginare manovre di finanza speculativa a danno di nobili realtà produttive del made in Italy; non abbiamo politiche industriali che indirizzino strategicamente i finanziamenti all’imprenditoria seria". Per i sindacati "sembra che l'unico ruolo che rivestono le massime istituzioni si esaurisca nel pagare i costi sociali determinati da finanzieri ed imprenditori senza scrupoli che distruggono intere realtà produttive, impoverendo il nostro Paese, portando i soldi in paradisi fiscali ed esternalizzando queste stesse realtà”. (segue) (Rin)