Imprese: Cgil-Filctem-Uil-Uiltec su La Perla, tempo scaduto, serve intervento urgente di tutte le istituzioni (2)

- “Il made in Italy non sia uno slogan. Il made in Italy sono le lavoratrici e i lavoratori che realizzano questi prodotti di alta manifattura. Il ministero che si fregia di questo nome deve, con urgenza, prendere una posizione politica con il governo inglese affinché si creino realmente le condizioni perché il marchio La Perla ritorni in Italia e sia gestito da imprenditori che abbiano a cuore il rilancio di questa azienda storica. Un’azienda - ricordano categorie e confederazioni - nata in Italia 70 anni fa, con uno stile unico, che nelle sue etichette manifesta tutta la sua appartenenza al tessuto produttivo nazionale, con maestranze dalle competenze uniche a livello internazionale. Rifiutiamo l’idea che l’unica priorità dei liquidatori inglesi sia rappresentata dai crediti che vanta il fisco londinese". "È necessaria - ribadiscono in conclusione le organizzazioni sindacali - una forte presa di posizione politica del ministero sulla vertenza. Siamo purtroppo il simbolo della devastazione portata dalla finanza speculativa e perpetrata sulla carne viva di chi lavora oggi e che vorrebbe lavorare nel made in Italy nel prossimo futuro". (Rin)