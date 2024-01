Riforme: Maiorino (M5s), in premierato tali e tanti artifizi da sembrare fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il testo che stiamo esaminando in commissione Affari costituzionali se non è una provocazione è una fake news. Non è credibile infatti che davvero qualcuno pensi di attuare una riforma nel testo con cui è stata presentata: siamo di fronte ad artifici politici inseriti volutamente e appositamente per poi essere tolti - e mi riferisco segnatamente all'assurdo premio di maggioranza del 55 per cento e della botola piazzata sotto la poltrona del premier eletto. Li hanno inseriti appositamente per poi toglierli, come infatti ha già anticipato il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Balboni". Lo ha detto la vicepresidente del gruppo M5s al Senato intervenendo alla tavola rotonda "La riforma costituzionale. Confronto con la I commissione del Senato della Repubblica" presso l'università La Sapienza di Roma. "Se gli obiettivi fossero stati davvero quelli dichiarati dal governo, cioè rafforzare la stabilità dei governi, si sarebbe potuto immaginare un lavoro trasversale e applicare interventi chirurgici, come la sfiducia costruttiva e la fiducia a Camere unificate. Anche l'altro obiettivo dichiarato, contrastare la disaffezione al voto e favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini appaiono totalmente strumentali, come dimostra il fatto che proposte di iniziativa popolare vengano costantemente ignorate dalla maggioranza. Siamo in un Paese che ha bisogno di pacificazione: l'elezione diretta del premier, vero e unico obiettivo di questa riforma, acuisce invece le frizioni all'interno della società e del dibattito politico, polarizzandolo ulteriormente. Il M5s - ha concluso - ha proposto strumenti più 'leggeri' come la sfiducia costruttiva e il rafforzamento del referendum, ma siamo di fronte a un gioco di potere che non ci può che trovare agli antipodi e che ci vedrà, a queste condizioni, fortemente all'opposizione". (Rin)