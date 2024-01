Piemonte: collaborazione tra Asili notturni Umberto I e Regione su cure gratuite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte e l'associazione Asili notturni Umberto I collaboreranno per offrire cure gratuite odontoiatriche e oculistiche per chi è in condizione di povertà. Dai dati previsionali che comprendono tutto il periodo 2023-2024 emerge che, solo quest'anno sono previste 6.600 prestazioni, 410 protesi mobili e 35 impianti fissi. A questo si aggiunge l'attività fondamentale per i pazienti minori che saranno circa 1050 con 60 protesi mobili e 20 impianti fissi, per un totale complessivo di 7650 prestazioni, 470 protesi mobili e 55 impianti fissi. Per quanto riguarda invece l'oculistica, nel 2024 sono previste 580 visite e la distribuzione di 395 paia di occhiali. "Conoscendo gli Asili Notturni Umberto I - ha affermato l'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano - si apre un mondo. La prima cosa che mi viene in mente sono i volontari la loro abnegazione, la loro voglia di servire e di essere vicini alla comunità, ma soprattutto di essere vicini alle persone che hanno più bisogno. Già da quando ero consigliere comunale ho lavorato per far scoccare quella scintilla con la città di Torino che oggi rendono questa Associazione una vera e propria pietra angolare di Torino", ha concluso. (Rpi)