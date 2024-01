Argentina-Stati Uniti: incontro ministro Petri e ambasciatore Stanley, focus sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa argentino, Luis Petri, e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Argentina, Marc Stanley, hanno tenuto un incontro per "consolidare la cooperazione tra i due Paesi sulle questioni di difesa", secondo quanto ha riferito Petri su X. L'incontro si è svolto ieri all'ambasciata degli Stati Uniti. Petri ha affermato che i funzionari hanno fatto progressi "verso un'agenda comune, con obiettivi di cooperazione e sviluppo". Da parte sua, Stanley ha sottolineato su X che si è trattato di un "incontro importante" e ha affermato che si è discusso di come "collaborare sulle priorità di modernizzazione delle forze armate argentine".(Abu)