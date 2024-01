Serbia: Vucic, discussione in Parlamento Ue su elezioni nel Paese non è un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che "non è un problema" per lui la discussione in programma al Parlamento europeo sulla situazione in Serbia a seguito delle elezioni di dicembre. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Il capo dello Stato, a margine del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, ha sottolineato di essere sicuro su "quanto sia stata pulita la vittoria (del Partito progressista serbo di cui fa parte)". Vucic ha aggiunto che anche l'opposizione del Paese "sa che le elezioni del 17 dicembre si sono svolte senza gravi irregolarità", e ha invitato "tutti coloro che vogliono contribuire al progresso della Serbia" a fornire il proprio contributo. (Seb)