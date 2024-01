Egitto: raggiunti quasi 15 milioni di turisti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di turisti in Egitto nel 2023 è stato di 14.906 milioni, il dato più alto mai registrato. Un comunicato stampa rilasciato dal ministro del Turismo egiziano, Ahmed Issa, riferisce che durante la riunione di gabinetto è stato esaminato il traguardo raggiunto, evidenziando però un calo di 600 mila turisti rispetto alle previsioni, a causa della guerra in corso nella Striscia di Gaza. Durante la discussione, il ministro ha messo in luce le nuove sfide che il Paese deve affrontare per migliorare l'esperienza turistica, come la necessità di aumentare la capienza degli alberghi, la volontà di aumentare la qualità dei servizi e delle infrastrutture, nonché la velocizzazione nell'ottenimento dei visti turistici. Issa ha sottolineato che "gli obiettivi raggiunti in questo anno sono la conseguenza di una strategia nazionale che ha la capacità di formulare politiche in grado di stimolare il lato dell'offerta del prodotto turistico egiziano". Tra gli obiettivi raggiunti quest’anno, Issa ha dato particolare rilievo al raddoppio dei posti aerei, che “è aumentato da 561.852 nell'agosto 2022 a 698.779 nell'ottobre 2023". (Cae)