Calcio: Bicchielli (Nm), prezzi accessibili per seguire la propria squadra del cuore

- Qual è il prezzo di una passione? È la domanda alla quale hanno provato a dare una risposta parlamentari e club di calcio all'incontro tenutosi stamattina a Roma, alla sala Matteotti di palazzo Theodoli, organizzato dal deputato salernitano Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi moderati alla Camera dei deputati. "L'obiettivo - ha detto Bicchielli - è quello di dare alle famiglie la possibilità di accedere allo stadio e seguire la squadra in trasferta a prezzi accessibili. Perché il calcio, inteso come passione vera e pura, rafforza l'identità e fa sentire tutti parte di una unica comunità". All'incontro, moderato dal giornalista sportivo e presidente Ussi (Unione stampa sportiva italiana), Gianfranco Coppola, ha partecipato anche Antonio Ricciato, presidente della Federazione italiana sostenitori squadre calcio, che ha ribadito la volontà di collaborare con le istituzioni per superare le tante criticità che ci sono ancora oggi nel mondo dello sport. I relatori hanno elencato i costi - eccessivi e da ridurre - che sostiene una famiglia per seguire la squadra del cuore, in casa e in trasferta o via tv. Si sono immaginati aiuti pubblici connessi a quelli delle squadre, visto l'aumento delle presenze tra gli spalti: dal pranzo al trasporto, convenzioni con le strutture alberghiere ed extra alberghiere per permettere di tifosi di andare in alberghi a prezzi contenuti. E poi lo statuto del tifoso, un decalogo da far sottoscrivere a tifoserie e società e una cabina di regia che metta la Lega Serie A nelle condizioni di rendere noto il calendario delle partite con largo anticipo, così da permettere ai tifosi di organizzarsi per tempo. Insomma - conclude la nota - invertire il trend che ha visto i tifosi diventare clienti ma senza servizi adeguati; e rendersi conto che il calcio è un business e va trattato come tale. (Rin)