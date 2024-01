Germania: Wissler (La Sinistra), Afd è “braccio del terrorismo di destra in parlamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) è “il braccio del terrorismo di destra in parlamento”. È quanto dichiarato dalla presidente di La Sinistra, Janine Wissler, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al sito web “T-Online.de”. Alla guida dei post-comunisti con Martin Schirdewan, Wissler ha aggiunto: “Con la sua ideologia, Afd prepara un terreno fertile intellettuale per il terrorismo di destra e incoraggia i nazisti pronti a ricorrere alla violenza”. Per la presidente di La Sinistra, i nazionalconservatori non soltanto diffondono il loro “discorso di odio” al Bundestag, ma loro esponenti ed eletti “compaiono ripetutamente in contesti del terrorismo di destra”. Per esempio, Birgit Malsack-Winkemann, deputata di Afd al parlamento federale dal 2017 al 2021, era tra le figure di spicco del Consiglio. Si tratta del gruppo di estrema destra che, guidato dal principe Enrico XIII di Reuss, pianificava un golpe in Germania per instaurarvi uno Stato autoritario modellato sull'Impero tedesco del 1871-1918, con lo stesso aristocratico come reggente. Con Enrico XIII e altri eversori, Malsack-Winkemann è stata arrestata il 7 dicembre 2022 ed è da allora detenuta. Wissler ha poi ricordato che un collaboratore di Petr Bystron, deputato di Afd al Bundestag sospettato di contatti con la Russia, è stato coinvolto nel traffico di armi destinate a estremisti di destra. Inoltre, vicepresidente della commissione per la Sicurezza interna di Afd era uno dei membri di spicco della Croce del Nord. Si tratta di un gruppo della destra radicale fondato nel 2016 in Meclemburgo-Pomerania anteriore e scoperto nel 2017. L (segue) (Geb)