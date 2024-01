Germania: Wissler (La Sinistra), Afd è “braccio del terrorismo di destra in parlamento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione è stata sospettata di preparare un colpo di Stato in Germania. In particolare, militanti della Croce del Nord avrebbero redatto liste di oppositori politici da eliminare e avrebbero ordinato 200 sacchi per cadaveri, oltre a diversi chilogrammi di calce viva con cui coprirli. Secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna tedesca, diversi esponenti della Croce del Nord provengono dalle Forze armate (Bundeswehr) e dalla polizia, in particolare dal reparto per le operazioni speciali dell'Ufficio di polizia criminale del Meclemburgo-Pomerania anteriore. Secondo Wissler, “non si tratta di casi isolati, qui i preparativi per il Giorno X sono già in corso”. Il riferimento è al termine che nel gergo della destra radicale indica la data del golpe. Per la presidente di La Sinistra, Afd non soltanto combatte la democrazia al Bundestag, ma “offre anche spazio e reti ai terroristi di destra”. All'opposizione al parlamento federale come i post-comunisti, i nazionalconservatori sono classificati dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dal Bfv. (Geb)