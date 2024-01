Salute: Zaffini (Fd'I), per disturbi alimentare da 2022 stanziati 25 milioni, solo 3 per cento impiegato per interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già dalla legge di Bilancio 2022 fu previsto, in attesa dell'aggiornamento dei Lea, l'istituzione di un Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna) - ha affermato il presidente della commissione Lavoro e Salute del Senato, il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Zaffini -. Con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2022 e di 10 milioni per il 2023, per un totale si 25 milioni. Il tutto eseguito con il supporto di un Gruppo tecnico-scientifico, strutturato per la ripartizione e il monitoraggio dei fondi a tutte le Regioni. Dalla relazione intermedia sulle spese impegnate si evince un dato disarmante: è stato impiegato solo il 59 per cento e speso solo il 3 per cento dello stanziamento complessivo. I numeri parlano chiaramente: i fondi ci sono e garantiscono ai pazienti affetti da Dna una appropriata ed efficiente presa in carico da parte delle strutture regionali competenti. Inoltre, - ha concluso Zaffini - il ministero della Salute ha già previsto di mettere a disposizione un'ulteriore finanziamento pari a 10 milioni per il 2024. Insomma informazioni lacunose - da chi non ha studiato - ed anche non vere in quanto dal quadro esposto si è provveduto ad un ulteriore finanziamento". (Rin)