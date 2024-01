Congo-Kinshasa: M23, uccisi due nostri comandanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due comandanti del gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23), attivo nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), sono stati uccisi in combattimenti con le truppe dell'esercito. Lo riferisce lo stesso gruppo armato, precisando che gli scontri sono avvenuti nella città di Kitshanga, a Masisi, nella provincia del Nord Kivu. "Il regime di Kinshasa ha violato ancora una volta il cessate il fuoco imposto attaccando le nostre forze in prima linea e compiendo atti di assassinio dietro le nostre linee del fronte, uccidendo due dei nostri comandanti", ha dichiarato l'M23 in una nota, aggiungendo che l'episodio li avrebbe spinti a "rispondere di conseguenza". I capi miliziani sono stati uccisi in un attacco aereo effettuato con droni dalle Forze armate congolesi. Dopo anni di letargo, l'M23 ha ripreso le armi alla fine del 2021 riuscendo a conquistare diverse località dell'est. Il governo congolese, le Nazioni Unite ed alcuni governi occidentali - ad esempio la Francia - accusano il vicino Ruanda di sostenere e finanziare il movimento ribelle, accuse che Kigali respinge. (Res)