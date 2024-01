Balneari: M5s, governo a Ue dice una cosa, poi ne fa un'altra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle concessioni demaniali "i patrioti continuano a recitare due parti in commedia all'italiana. Da un lato dicono all'Ue che sono pronti a uniformarsi alle normative europee, dall'altro sul suolo patrio continuano nella loro difesa sgangherata del corporativismo di categoria. A farne le spese, neanche a dirlo, sono gli imprenditori, che ormai devono consultare gli astri per capire come muoversi. Stesso discorso per i malcapitati sindaci delle località balneari, molti dei quali in quota centrodestra, che non sanno più che pesci pigliare sulle concessioni". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle Mario Turco, Marco Croatti e Giorgio Fede. "La soluzione, lo ribadiamo per la millesima volta, sarebbe quella di chiedere scusa e di tornare alla via tracciata dal disegno di legge Concorrenza 2022: gare pubbliche, indennizzi a carico di chi subentra, tutele per i lavoratori e per i cittadini - continuano gli esponenti del M5s -. Questo governo 'double face', invece, lascia i Comuni procedere in ordine sparso, nel tentativo maldestro di salvare la faccia di fronte a quegli imprenditori che in buona fede hanno creduto alle promesse di Pulcinella di Meloni e soprattutto di Salvini e Tajani, che il Concorrenza 2022 lo votarono senza colpo ferire. Morale della favola, l'intero settore rischia di uscire massacrato da questo andazzo perdurante del governo, nonostante il monito del presidente della Repubblica. La vicenda dei balneari è la prova provata dell'incapacità del team di Giorgia Meloni".(Com)