Imprese: sindacati, da Electrolux 373 esuberi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonterebbero a 373, di cui 199 operai e 174 impiegati, i nuovi esuberi previsti in Italia da Electrolux. Sono i dati che filtrano dal coordinamento nazionale tra azienda e sindacati riunito a Quarto d'Altino, in Veneto. Nel quartier generale di Porcia, a Pordenone, gli esuberi riguarderebbero 95 operai, un numero già noto perché denunciato a settembre 2023 con la solidarietà. A questi si aggiungono altri 86 nuovi esuberi tra gli impiegati: 73 a Porcia e 13 legati agli uffici di Pordenone, di cui ancora non si conoscono le figure professionali. Annunciati esuberi anche nelle altre sedi: a Cerreto d'Esi (Ancona), dove si producono cappe aspiranti, 5 impiegati e 13 operai; a Forlì, nello stabilimento specializzato in forni e piani cottura, 38 impiegati e 70 operai; a Susegana (Treviso), dove si producono frigoriferi, 30 impiegati e 16 operai; a Solaro (Milano), specializzata nelle lavastoviglie, cinque impiegati e cinque operai. (Frt)