Giustizia: Nevi (FI), ripristiniamo tempi certi nei processi

- "Gli italiani pensano una cosa semplice: i processi durano troppo. I Cinque stelle - che oramai sono i veri leader del centrosinistra - hanno allungato il tempo dei processi. Noi dobbiamo garantire due cose fondamentali: sentenze in tempi adeguati in ambito penale perché sappiamo bene cosa comporta essere dentro ad un procedimento penale e quanto incide sulla vita di chi lo subisce e sentenze in tempi adeguati anche nella giustizia civile e anche qui sappiamo cosa comporta la lentezza dei processi". Lo ha detto Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e portavoce del partito, ospite a "Tagadà", su La7. "Il ministro Nordio ha sottolineato che attuare la legge Cartabia significa andare in questa direzione - ha continuato il parlamentare -. Noi non facciamo altro che ripristinare la legge Orlando, approvata quando era ministro del Pd. Lo stesso Roberto Giachetti ha chiesto provocatoriamente al Pd per quale motivo hanno votato contro ad una legge uguale alla legge Orlando. Questo perché sono al traino dei Cinque stelle. Il leader della sinistra oggi è Giuseppe Conte". (Rin)