Roma: in Campidoglio si riapre la discussione sulla riforma dello status della Capitale

22 luglio 2021

- Si riapre in Campidoglio la discussione sulla riforma dei poteri e del riconoscimento dello status di Capitale per il Comune di Roma. L'appuntamento è per domani in Aula Giulio Cesare dove, nel corso di una seduta tematica, si cercherà di fare il punto sull'andamento del confronto in parlamento dove sono depositate due proposte di riforma: una che interviene sulla Costituzione, l'altra che procede su normativa ordinaria. La prima ha un iter più lungo, la seconda avrebbe tempistiche più contingentate. Per la seduta di domani, che si svolgerà dalle 11 alle 14, sono attesi in consiglio comunale diversi parlamentari oltre che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Per Fratelli d'Italia è prevista la partecipazione del senatore Andrea De Priamo e del deputato Marco Perissa mentre per il Partito democratico sono attesi i deputati Roberto Morassut e Andrea Casu. (segue) (Rer)