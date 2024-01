Roma: in Campidoglio si riapre la discussione sulla riforma dello status della Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento dovrebbe essere sottoscritto anche dalle altre forze di maggioranza (Lista Civica Gualtieri, Alleanza verdi sinistra, Roma futura, Demos) e, possibilmente, anche dai gruppi di opposizione: la maggioranza sta lavorando in queste ore per trovare la più larga convergenza. La seduta è stata richiesta dalla presidente dell'Aula Giulio Cesare, Svetlana Celli, per "mantenere viva l’attenzione su una riforma imprescindibile per la città di Roma che deve avere poteri e risorse adeguate alla sua azione di governo locale, alla pari delle grandi capitali internazionali. Nella passata legislatura - ha spiegato Celli - era stata raggiunta una convergenza politica in Parlamento. Un percorso che deve riprendere anche con l’attuale Governo. Roma merita la massima considerazione, perché non è una città qualsiasi, è la Capitale d’Italia ed è motore del nostro Paese”. (Rer)