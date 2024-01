Alimentazione: dieci milioni di euro per cura disturbi risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dieci milioni di euro al Fondo straordinario per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione "sono un risultato importante, raggiunto rapidamente grazie al nostro impegno. Forza Italia ha voluto dare un segnale forte a tutte le famiglie e i pazienti che soffrono di disturbi alimentari. I dieci milioni di euro stanziati serviranno a garantire un'appropriata presa in carico da parte delle strutture regionali, migliorando così la qualità dell'assistenza e la possibilità di guarigione. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato in tempi così rapidi, dimostrando che Forza Italia è sempre al fianco dei più fragili e delle loro famiglie". Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati. (Com)