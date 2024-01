Caccia: Costa (M5s), proposta per contrastare legge folle maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore si discute in commissione agricoltura alla Camera la proposta di legge della Lega: una nuova proposta di modifica della legge 157 del 1992, che apre al Far west sui nostri territori, dà campo libero ai cacciatori senza alcuna regola, agevola pratiche crudeli e anacronistiche come l’uso dei richiami vivi; senza considerare il concreto rischio di nuove procedure di infrazione europea. Mi appello ai parlamentari della maggioranza dell'intergruppo animali: il benessere non deve essere assicurato solo agli animali di affezione ma anche alla fauna selvatica e agli uccelli". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera, onorevole Sergio Costa, del Movimento cinque stelle, che aggiunge: "Per contrastare questo provvedimento e portare il discorso su un piano di mediazione accettabile, abbiamo presentato come movimento cinque Stelle una nuova proposta di legge che prevede un limite ai calendari venatori senza deroghe, l'eliminazione dei richiami vivi, pratica inaccettabile per cui si imprigionano uccelli per 'richiamare' con i loro versi gli altri uccelli della stessa specie, l'appostamento fisso, regolamentando il settore nel rispetto di tutti. L'abbiamo presentata in commissione ma i primi segnali non sono incoraggianti visto che il presidente sta provando a vietare le audizioni e a procedere senza dibattito. Chiediamo che questo scempio sia fermato". (Rin)