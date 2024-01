Rai: Foti (Fd’I), solidarietà a giornalisti in servizio su Foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgo massima vicinanza ai giornalisti e agli operatori Rai vittime di un attacco ignobile mentre svolgevano un servizio in Slovenia sul dramma delle Foibe. Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. “La troupe si è recata a Podpec nei luoghi dove nel 1945 i partigiani comunisti di Tito hanno gettato centinaia di italiani infoibandoli, per svolgere un approfondimento su una pagina drammatica della storia d'Italia. Qualcuno vuole provare a cancellare il gesto storico davanti alla foiba di Basovizza come la stretta di mano tra il presidente Mattarella e il suo omologo sloveno Pahor. Siamo certi che queste intimidazioni non piegheranno il coraggioso lavoro dei giornalisti né la volontà di chi continua a cercare la verità storica su un dramma nascosto agli italiani per troppo tempo", aggiunge. (Rin)