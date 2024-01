Kosovo-Serbia: Lajcak a colloquio con Kurti e Vucic a margine del Forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, avrà incontri separati con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic a margine del Forum economico mondiale di Davos. in Svizzera. Lo ha reso noto il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano. I colloqui saranno separati e che non è previsto alcun incontro congiunto, ha precisato il portavoce. (Beb)