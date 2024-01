Kosovo: presidente Osmani nomina 15 giudici su proposta del Consiglio giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, su proposta del Consiglio giudiziario ha nominato oggi 15 nuovi giudici. Secondo una nota della presidenza, nel corso della cerimonia i magistrati hanno giurato che rimarranno fedeli alla Costituzione della Repubblica del Kosovo, alle leggi in vigore e rispetteranno le regole dell'etica professionale. Osmani ha sottolineato che l'integrità e la professionalità dei giudici sono elementi essenziali per un sistema giudiziario che garantisca l'uguaglianza per tutti e la fiducia dei cittadini.(Alt)