Serbia-Usa: Vucic vede sottosegretario O'Brien, possibile costruire maggiore cooperazione

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato il sottosegretario di Stato degli Stati Uniti per l'Europa e l'Eurasia, James O'Brien, a margine del Forum economico mondiale di Davos in Svizzera. In un post su Instagram, Vucic ha spiegato di aver avuto con O'Brien un "importante discussione sul futuro della Serbia, sui rapporti con Pristina e sul miglioramento dei rapporti serbo-statunitensi". "Per la Serbia è importante, e credo possibile, costruire in futuro rapporti di maggiore fiducia e cooperazione con gli Stati Uniti", ha scritto il presidente serbo sul social. (Seb)