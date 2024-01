Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Salvini, lavori partiranno nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "L'apertura dei lavori per il ponte sullo stretto di Messa? Sarà nel 2024". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, ospite questa mattina di "Agorà", su Rai3. "Il ponte non serve a Salvini - ha proseguito il ministro - ma garantisce unità all'Italia, lavoro a decine di migliaia di persone e continuità territoriale tra siciliani e calabresi. È un ponte tra Palermo, Roma, Milano e Berlino. Si fa perché serve, i ponti servono. Ma in Italia si riesce a fare ideologia sui ponti, sulle gallerie, sulle ferrovie. È un ponte sovranista? No, è un ponte tra centinaia di migliaia di persone", ha spiegato. (Rin)