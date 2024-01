Sudan: Commissione Ua nomina comitato di alto livello per la risoluzione del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha nominato un comitato di alto livello per la risoluzione del conflitto in Sudan. Il comitato, fa sapere la Commissione in una nota, sarà formato da tre membri: Mohamed Ibn Chambas, Alto rappresentante dell'Ua per la messa in silenzio delle armi; Speciosa Wandira-Kazibwe, ex vicepresidente dell'Uganda; Francisco Madeira, ex rappresentante speciale del presidente della Commissione in Somalia e capo della Missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (Atmis). La nomina, con effetto immediato, è in linea con la conclusione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Ua del 2023 e a sostegno del mandato e della determinazione dell'Ua a consolidare la pace e la stabilità nel continente. "I membri del gruppo di alto livello dell’Ua lavoreranno con tutte le parti interessate sudanesi: tutte le forze civili, i militari belligeranti e gli attori regionali e globali tra cui l’Igad (Autorità intergovernativa per lo sviluppo), l’Onu e la Lega degli Stati arabi, per garantire un processo onnicomprensivo verso il rapido ripristino del pace, ordine costituzionale e stabilità in Sudan. Nel ringraziare le eminenti personalità per aver accettato di servire l'Unione africana attraverso questo importante compito, il presidente invita tutte le parti interessate sudanesi e la comunità internazionale a estendere la cooperazione e il sostegno necessari ai membri del Gruppo per una corretta esecuzione del loro mandato", conclude la dichiarazione. (Res)