Sud Sudan: Paese entra nel Movimento dei non allineati, è il 121esimo membro

- Il Sud Sudan è entrato a far parte del Movimento dei non allineati (Nam), raggruppamento di Paesi che non si considera in linea con le principali potenze mondiali, diventandone il 121esimo membro. Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Yalchin Rafiyev, nel quadro della presidenza di turno ricoperta dal Paese caucasico, durante la cerimonia inaugurale del vertice in corso a Kampala, capitale dell'Uganda. “Desidero congratularmi con la Repubblica del Sud Sudan per essere diventata un nuovo membro del Movimento dei Non Allineati”, ha detto Rafiyev. Il Sud Sudan è l'ultimo Paese africano ad aderire al movimento, fondato nel 1961 per contrapporsi all'antagonismo fra Stati Uniti ed ex Unione sovietica. Dopo la fine della Guerra fredda, il Nam si è fatto soprattutto portavoce delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, rimanendo tuttavia un blocco per gli Stati che non sono formalmente allineati con grandi potenze. Nato il 9 luglio 2011 dopo l'indipendenza sudanese, il Sud Sudan è il Paese più giovane al mondo. Con il suo ingresso, il Nam conta oggi la partecipazione di 54 Paesi dell'Africa, 39 dell'Asia, 26 dell'America latina e Caraibi e due dall'Europa. Ne hanno fatto parte l'Argentina (1973-1991), Cipro e Malta (uscite dopo il rispettivo ingresso nell'Ue) e la ex Jugoslavia. (Res)