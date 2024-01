Migranti: Di Giacomo (Oim) a “Nova”, allarmante l’aumento dei morti nel Mediterraneo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora nessuna traccia di due barche di migranti, in quella che sembra essere la prima tragedia nel Mar Mediterraneo del 2024. La prima barca era partita dalla città tunisina di Sfax con circa 40 persone a bordo, secondo le autorità locali, mentre la seconda - con altrettante persone - era salpata dalle coste libiche, secondo quanto riferito da un comunicato della Guardia costiera italiana. Il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo, ha dichiarato che "è allarmante che nel Mediterraneo centrale 2.498 persone siano morte nel 2023, il 75 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”, spiegando che “c'è stato un aumento del 50 per cento degli arrivi da 100 mila a 157 mila persone circa, ma l'aumento dei morti è stato superiore e questo ci preoccupa molto". (segue) (Tut)