Migranti: Di Giacomo (Oim) a “Nova”, allarmante l’aumento dei morti nel Mediterraneo centrale (2)

- Sebbene l'agenzia delle Nazioni Unite non abbia notizie confermate sul destino delle due imbarcazioni, Di Giacomo ha ribadito a “Nova” che è necessario "rafforzare il sistema di pattugliamento europeo in mare, che resta altamente insufficiente", sottolineando che al momento "non siamo di fronte a un'emergenza numerica, ma si tratta sicuramente di una grave emergenza umanitaria per l'alto numero di morti in mare". "Fermo restando – ha concluso il portavoce dell'Oim - che il 2023 ha visto parecchi naufragi fantasma di barchini di ferro partiti dalla Tunisia, pensiamo che il numero di 2.498 sia un numero stimato per difetto e che il vero numero di morti possa superare di svariate centinaia la cifra annunciata". (segue) (Tut)