Migranti: Di Giacomo (Oim) a “Nova”, allarmante l’aumento dei morti nel Mediterraneo centrale (3)

- Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio scorso, 40 giovani tunisini erano saliti a bordo di un barchino per emigrare illegalmente verso le coste italiane. Secondo la Guardia nazionale tunisina, che ha messo in moto le unità della Marina, i giovani avrebbero tra i 14 e i 30 anni. Di loro non c'è più traccia da sei giorni. Amici e familiari hanno lanciato l'allarme dopo aver perso i contatti. Le ricerche della Guardia costiera di Sfax, in coordinamento con la Marina militare, si concentrano sul tratto di costa tra Sfax e Mahdia, nel centro-sud del Paese. I familiari di alcuni dispersi avevano indetto proteste nei giorni scorsi, bloccando alcune strade nei pressi di Sfax, per chiedere alle autorità di mettere in campo ogni mezzo disponibile affinché vengano ritrovati. Finora le ricerche sembrano non aver dato risultati, non c'è traccia né del barchino né dei ragazzi. Parallelamente, si sono perse le tracce da quattro giorni di un altro barchino, con una quarantina di persone a bordo, partito dalla vicina Libia e avvistato per l'ultima volta il 12 gennaio da un aereo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), in area Sar (Search and rescue, ricerca e soccorso). (segue) (Tut)