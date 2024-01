Migranti: Di Giacomo (Oim) a “Nova”, allarmante l’aumento dei morti nel Mediterraneo centrale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, la Guardia nazionale locale del governatorato di Sfax ha riferito oggi di aver arrestato due presunti trafficanti di esseri umani di nazionalità tunisina e dieci migranti di origine sub-sahariana, spiegando che le indagini sono scattate dopo aver ricevuto informazioni "su una persona che stava deliberatamente ospitando un gruppo di cittadini dell'Africa sub-sahariana con l'intenzione di aiutarli a prendere parte a operazioni di migrazione clandestina via mare". Le unità speciali di ricerca forense e intervento rapido della Guardia nazionale di Sfax hanno fatto "irruzione in una casa, dove sono stati arrestati due membri di una rete (di trafficanti di esseri umani) e dieci migranti dell'Africa sub-sahariana", si legge in una nota ufficiale. Le forze di sicurezza avrebbero anche sequestrato una cospicua somma di denaro e un camion. Il gip ha avviato l'iter giudiziario previsto nei confronti dei sospettati. (Tut)