Maltempo: M5s, teatrino Meloni, ad Emilia-Romagna servono fatti

- Quella messa in piedi oggi "dalla premier Meloni in Emilia-Romagna non si può definire una semplice passerella: è una vera e propria messa in scena, architettata ad hoc sfruttando la presenza di Ursula von der Leyen per fugare il grave imbarazzo di un governo che con quei territori si trova in debito totale. Alla Meloni ricordiamo che sono passati otto mesi dalla tremenda alluvione, e che da allora ai cittadini interessati è arrivata soltanto un'ulteriore grandinata di chiacchiere, ma zero fatti concreti". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle eletti in Emilia-Romagna Marco Croatti, Stefania Ascari e Federico Cafiero De Raho. "Il governo si è dimostrato incapace su tutta la linea: sui ristori, sui sostegni alla popolazione sotto forma di agevolazioni, sulla messa in sicurezza del territorio e sul ripristino delle infrastrutture indifferibili - proseguono gli esponenti del M5s -. Un disastro conclamato, che oggi viene 'ammorbidito' con la solita propaganda sciatta di chi, nel chiedere il voto agli italiani, aveva promesso mille euro con un click, per poi rivelarsi incapace anche di far arrivare mille euro a chi ha perso tutto. Il M5s, con i tagli agli stipendi di noi parlamentari, ha devoluto un milione di euro alle popolazioni alluvionate. Un messaggio chiaro: se c'è la volontà, aiutare chi è in difficoltà è possibile. Di certi teatrini a favore di telecamere gli emiliano-romagnoli non hanno alcun bisogno, e benissimo hanno fatto oggi i cittadini a protestare. Il Movimento cinque stelle, per le famiglie dell'Emilia-Romagna colpite da questo dramma, c'è e continuerà ad esserci. Alla Meloni chiediamo di abbandonare i proclami, e di dare qualche risposta anche mediante i fatti, perché con le chiacchiere non si rimette in piedi un territorio tanto martoriato".(Com)