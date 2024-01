Lodi: Mazzali su caso Pedretti, oggi le recensioni una giungla da regolamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In origine le recensioni sono nate per fornire consigli, oggi sono una giungla che va regolamentata". Lo afferma Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, associandosi all'appello della ministra del turismo Daniela Santanchè, che, dopo il suicidio della ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti, ha proposto di intervenire per regolamentare le recensioni via web che possono trasformarsi nella condanna di una attività economica. "Si parla tanto di sostenibilità, chiesta quasi prepotentemente alle aziende, anche del turismo e della ristorazione - prosegue l'assessore Mazzali - ma credo che si debba parlare di responsabilità, che deve riguardare non solo chi accoglie, ma anche chi visita, usufruisce di un servizio e a volte giudica con leggerezza e 'distrugge' con un paio di 'click' il lavoro di una vita". (Com)