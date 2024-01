Imprese: l'insalata della vertical farm Kilometro verde in oltre 700 negozi coop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via oggi la distribuzione dell’insalata di Kilometro Verde, la Vertical Farm più grande d’Europa, in oltre 700 negozi Coop. Grazie all’accordo siglato, il prodotto, coltivato utilizzando una tecnologia innovativa a zero impatto ambientale, sarà disponibile al grande pubblico con il marchio Fior Fiore. In questa prima fase sarà possibile acquistare il nuovo prodotto a marchio Fior Fiore in tutti i punti vendita di cinque cooperative del consorzio Coop Italia (Unicoop Tirreno, Coop Alleanza 3.0, Coop Centro Italia, SAIT e Unicoop Firenze). Da gennaio si aggiungerà anche il consorzio delle cooperative del Nord Ovest ovvero Nova Coop in Piemonte, Coop Liguria e Coop Lombardia. L’obiettivo è quello di arrivare a coprire tutta la rete Coop in Italia, da nord a sud della penisola. "Siamo orgogliosi di avviare la collaborazione con Coop, una delle catene distributive più importanti d’Italia, attenta alla qualità dei prodotti offerti, alla bontà, alla sicurezza e al rispetto per l’ambiente. Il nostro, infatti, è un prodotto rivoluzionario, risultato di anni di ricerca, che incontra non solo le esigenze dei nuovi clienti, più consapevoli e attenti, ma anche quelle del pianeta. Sostenibile in ogni suo aspetto: dalla prima fase di produzione al packaging finale", commenta Giuseppe Battagliola, Fondatore di Kilometro Verde. Nessun impiego di fitofarmaci, zero consumo di suolo, risparmio energetico e idrico: sono questi i vantaggi della coltura idroponica, tecnica utilizzata per la produzione della linea della Vertical Farm di Verolanuova. Qui le piante crescono in verticale in un habitat chiuso e completamente controllato, da un seme non trattato, senza terra, ma solo grazie all’acqua. “Abbiamo creduto fin da subito al valore del progetto e abbiamo deciso di sposare l’idea e la realizzazione di Kilometro Verde annoverandolo da subito nella linea Fior Fiore dei nostri prodotti a marchio, ovvero la linea che accoglie l’eccellenza della produzione. Ci hanno convinto la forza innovativa e la capacità di usare la tecnologia in chiave sostenibile, ma soprattutto la bontà e croccantezza del prodotto, la sua distintività rispetto alle insalate di IV gamma, la straordinaria tenuta della qualità fino all’ultimo giorno", precisa Claudio Mazzini, responsabile Freschissimi di Coop Italia. (Com)