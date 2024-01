Germania: “Handelsblatt”, il “freno all'indebitamento” non verrà sospeso nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco non sospenderà nel 2024 il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania, diversamente da quanto aveva annunciato in precedenza. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti nella maggioranza che forma l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. Il governo tedesco aveva comunicato che, nel corso dell'anno, avrebbe potuto invocare la sospensione del “freno all'indebitamento” per finanziare gli aiuti alla popolazione colpita dalle inondazione nella valle dell'Ahr nel 2021 e le forniture militari all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Ora, le fonti di “Handelsblatt” affermano che “non vi sarà alcuna eccezione” al vincolo di bilancio. I fondi per gli alluvionati, pari a 2,7 miliardi di euro, proverranno dal bilancio. In maniera analoga, le armi per l'Ucraina, dal valore complessivo di otto miliardi di euro per il 2024, dovrebbero essere finanziate sia dal fondo speciale per le Forze armate tedesche (Bundeswehr) che ha una dotazione di 100 miliardi di euro, sia dal bilancio ordinario. (Geb)