Emilia-Romagna: Valentini, bene Meloni-von der Leyen a Forlì, Ue ascolta governo

18 ottobre 2021

- "Oggi abbiamo accolto a Forlì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme per una visita che rappresenta un segnale molto importante per i territori e le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione". Lo afferma Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese del Made in Italy, presente alla visita che si è tenuta a Forlì, a cui hanno partecipato tra gli altri il ministro Raffaele Fitto, il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il sindaco Gian Luca Zattini. "In particolare - aggiunge - la presenza di von der Leyen testimonia la capacità del governo di portare in Europa le necessità e i bisogni dell'Italia e di ottenere risultati concreti. Da questa capacità derivano le importanti risorse annunciate oggi per la ricostruzione e gli investimenti: 1,2 miliardi del Pnrr e 600 milioni dai Fondi di coesione, grazie all'accordo firmato stamani da Meloni con il governatore Stefano Bonaccini. Risorse che saranno attivate in tempi rapidi, con un cronoprogramma preciso e stringente". Valentini ricorda anche "l'impegno del ministro degli Esteri Antonio Tajani per le imprese romagnole dell'export: la Farnesina ha infatti erogato 21,4 milioni di euro in ristori, mettendo a disposizione fino a 700 milioni di euro. Come promesso il governo non ha lasciato e non lascerà soli i cittadini e gli amministratori delle Emilia Romagna", conclude il vice ministro. (Rin)