Giustizia: Nordio, impegno per stabilizzazioni Ufficio processo, su 5 mila assunti 2 mila se ne sono andati

- "La priorità" è l'organico dei magistrati "per far decollare la giustizia penale e civile", ha detto nell'Aula del Senato il ministro Carlo Nordio, nella sua Relazione sull'amministrazione della giustizia. "Abbiamo fatto molte assunzioni e rimodulazioni con l'Europa dell'Ufficio per il processo per dare stabilità agli assunti con tempo determinato", ha spiegato. "Su 5 mila persone assunte, 2 mila se ne sono già andate" in ragione della breve prospettiva occupazionale, ha aggiunto Nordio. (Rin)