Romania: nel 2023 capacità produzione energia elettrica 10 volte superiore al 2022

- La Romania ha messo in funzione lo scorso anno una capacità di produzione di energia elettrica quasi 10 volte superiore a quella del 2022, e si stima che alla fine del 2024 l'aumento sarà ancora maggiore. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Sebastian Burduja. "Il fatto che nel 2023 le nuove capacità messe in funzione siano state quasi 10 volte superiori rispetto all'anno precedente dimostra che la Romania è sempre più attraente per gli investitori nel settore energetico, soprattutto nel segmento dell'energia verde. Ci aspettiamo che alla fine del 2024 l'incremento sarà ancora maggiore”, ha affermato Burduja. Attraverso i nuovi investimenti, ha aggiunto il ministro, la Romania si posizionerà ancora meglio per raggiungere l’obiettivo di divenire un hub energetico per l'intera regione. "Ciò significa più produzione, quindi potenziale riduzione dei prezzi e delle bollette per i cittadini, ma anche maggiore competitività per l'economia nazionale, nuovi posti di lavoro e uno sviluppo accelerato", ha sottolineato il ministro. (Rob)