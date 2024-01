© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale si riunirà martedì 23 gennaio alle 11. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. All’ordine del giorno dell’Assemblea una Proposta di legge in materia d'istruzione (Piga, Caddeo e più)e un provvedimento che riguarda il recupero di un finanziamento per la Dinamo. Il Consiglio si riunirà poi il 1 febbraio per la seduta statutaria (Rsc)