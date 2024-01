Giappone: oltre 25 milioni di turisti stranieri nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha accolto 25,07 milioni di turisti stranieri nel 2023, sei volte di più dell’anno precedente, che hanno speso la somma record di 5.290 miliardi di yen (35,8 miliardi di dollari). Lo ha reso noto oggi l’Ente nazionale del turismo giapponese. L’incremento del flusso turistico è legato alla revoca, a partire dallo scorso aprile, delle restrizioni imposte per contenere la pandemia di Covid-19. A ottobre, per la prima volta, gli arrivi mensili hanno superato il livello pre-pandemico; il dato annuale, invece, è ancora inferiore ai 31,88 milioni di visitatori del 2019. Il primo Paese per provenienza è la Corea del Sud, con 6,96 milioni di viaggiatori.(Git)