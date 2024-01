Trasporto aereo: Wizz Air riattiverà voli tra Budapest e Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea a basso costo ungherese Wizz Air ha annunciato che riattiverà il collegamento tra Budapest e Tel Aviv. Lo ha reso noto la compagnia. A partire dal primo marzo, i viaggiatori potranno decollare dalla capitale ungherese in direzione di Tel Aviv tre volte alla settimana. La compagnia riattiverà anche i voli da Tel Aviv in direzione di Budapest, Bucarest, Londra-Luton, Roma-Fiumicino e Sofia. I voli in direzione di Tel Aviv erano stati sospesi alla luce del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. (Vap)