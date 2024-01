© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio allerta gialla per vento. L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla serata di oggi e per le successive 24-30 ore. Si prevedono sul Lazio: venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte, con particolare riferimento ai settori appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. (Com)