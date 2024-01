Mar Rosso: Usa confermano reinserimento Houthi nella lista dei terroristi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso di reinserire le milizie yemenite filoiraniane Houthi nella lista dei terroristi globali specialmente designati. Lo hanno confermato alcuni alti funzionari dell’amministrazione Biden, durante un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti. “Gli attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso sono un chiaro esempio di terrorismo, mettendo a rischio la sicurezza regionale, l’economia mondiale e la libertà di navigazione”, ha detto uno dei funzionari, aggiungendo che le autorità di Washington condannano “fermamente” le azioni degli Houthi. Gli attacchi dei ribelli, ha proseguito, stanno continuando, nonostante la coalizione internazionale per la tutela alla libertà di navigazione e gli attacchi effettuati da Usa e Regno Uniti contro diverse postazioni utilizzate dagli Houthi in Yemen per lanciare missili e droni. Il reinserimento delle milizie nella lista vuole promuovere la stabilizzazione della regione. “Se gli attacchi cesseranno, valuteremo se rimuoverli dalla lista per la seconda volta”, ha precisato uno dei funzionari. (Was)