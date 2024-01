Mafia: estradato in Italia il killer arrestato a Sylt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha estradato in Italia il killer della mafia arrestato a Keitum, sull'isola di Sylt, nel settembre del 2023. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'italiano di 45 anni è stato trasferito in aereo da Amburgo a Roma. Nel 2012, l'assassino era stato condannato all'ergastolo per un omicidio commesso in Italia nel 2003, ma era riuscito a fuggire dagli arresti domiciliari prima della traduzione in carcere. Originario di Scorzè in provincia di Venezia, il mafioso si era trasferito a Keitum dove sotto falso nome lavorava come istruttore di fitness in un albergo. Il pregiudicato è stato fermato dai reparti speciali della polizia dello Schleswig-Holstein sul posto di lavoro (Geb)