Ucraina: Kuleba, abbiamo bisogno di capitali congelati, non di un conflitto congelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha bisogno di capitali congelati, non di un conflitto congelato. E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un panel del Forum economico mondiale a Davos. Kuleba ha evidenziato la necessità di tenere la Russia responsabile della sua aggressione perché questo sarebbe "un messaggio chiaro per il mondo: se hai l’ardire di infrangere le regole, devi pagarne il prezzo". Secondo Kuleba, senza questo messaggio il numero di conflitti interstatali crescerà, e il costo della soluzione di questi conflitti "sarà molto più alto rispetto agli aiuti all'Ucraina". Il ministro ha osservato che il fatto che diversi Paesi capiscono queste gravi conseguenze crea motivazione per rimanere uniti e continuare ad assistere Kiev. (Kiu)