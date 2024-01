Infrastrutture: al Mit tavolo su concessione autostrada A22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cronoprogramma per la definizione degli aspetti normativi inerenti Autobrennero e per assicurare certezza al prosieguo della procedura di affidamento della concessione relativa all’autostrada A22: sono le conclusioni del tavolo presieduto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) dal vicepremier e ministro, Matteo Salvini. Lo comunica in una nota Mit. Al tavolo erano presenti, inoltre, il sottosegretario di Stato al Mef, Federico Freni, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, l’assessore alla Mobilità e ai trasporti della regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, e i vertici di A22 e Autobrennero. Nella riunione si è concordato di attivare tavoli tecnici per lavorare su numeri e modalità.(Com)