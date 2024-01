Bangladesh: segretario generale Bnp ottiene rilascio provvisorio su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario generale del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), arrestato il 29 ottobre, ha ottenuto oggi il rilascio provvisorio su cauzione. Il provvedimento, emesso dalla Corte del magistrato metropolitano di Dacca (giudice Tahmina Haque) e subordinato al versamento di un deposito di diecimila taka, è valido fino alla presentazione del rapporto della polizia. Il politico, 75 anni, è stato arrestato nell’ambito dell’ondata di arresti seguita agli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti nella capitale il 28 ottobre. In particolare, Fakhrul è stato rilasciato per l’accusa relativa all’assalto alla stazione di polizia di Paltan, ma il suo nome compare anche in altre denunce, tra cui quella per l’attacco alla residenza del giudice capo (il presidente della Corte suprema). La richiesta di liberazione era stata precedentemente respinta tre volte. (segue) (Inn)