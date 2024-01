Bangladesh: segretario generale Bnp ottiene rilascio provvisorio su cauzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionalista del Bangladesh, principale forza di opposizione, ha boicottato le elezioni del 7 gennaio per il rinnovo della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale, dopo aver manifestato per mesi per chiedere le dimissioni del governo guidato da Sheik Hasina, leader della Lega popolare (Al), e l’insediamento di un esecutivo ad interim fino al voto. Le elezioni sono state vinte dalla Lega popolare, la cui leader Hasina ha prestato giuramento come premier per la quinta volta l’11 gennaio, iniziando il suo quinto mandato, il quarto consecutivo. Il Bnp aveva già boicottato le elezioni del 2014 e perso nettamente quelle del 2018 alle quali si erra presentato senza la sua presidente, l’ex premier Khaleda Zia, condannata pochi mesi prima a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita e a sette anni per abuso di potere, condanne che il Bnp ritiene politicamente motivate. (segue) (Inn)