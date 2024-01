Imprese: Northvolt costruirà fabbrica batterie per auto elettriche in Schleswig-Holstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda svedese Northvolt ha comunicato che costruirà una fabbrica di batterie per auto elettriche presso Heide, nello Schleswig-Holstein, con un investimento di 4,5 miliardi di euro. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che il progetto dipendeva “in larga misura” dagli aiuti da circa 900 milioni di euro concessi dallo Stato tedesco, approvati dalla Commissione europea nella scorsa settimana. Northvolt prevede di avviare la produzione nell'impianto presso Heide nel 2026. Le batterie saranno “le più sostenibili al mondo, realizzate in Schleswig-Holstein per l'Europa”, secondo Christofer Haux, amministratore delegato di Northvolt per la Germania. Il governo federale sostiene e quello del Land sostengono il progetto con circa 700 milioni di euro e garanzie per altri 202. In particolare, 564 milioni di euro sono stati mobilitati dall'esecutivo tedesco e 137 da quello dello Schleswig-Holstein. (Geb)