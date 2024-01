Regno Unito: Kagame su deportazione migranti in Ruanda, se non arriveranno risarciremo fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ruanda, Paul Kagame, si è offerto di restituire i fondi donati dai contribuenti britannici per il piano di asilo del governo di Londra se nessun migrante verrà inviato nel Paese africano. In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Bbc", a margine dei lavori del Forum economico mondiale in Svizzera, a Kagame è stato chiesto della sentenza della Corte suprema britannica secondo cui il suo Paese non è sicuro. Il presidente ha risposto che i problemi del disegno di legge per la deportazione dei migranti clandestini sono "questioni del Regno Unito" e non del Ruanda. Kagame ha inoltre dichiarato che i fondi "verranno utilizzati solo se quelle persone (facendo riferimento ai migranti) arriveranno" e potrebbero essere risarciti qualora non arrivasse nessun dei richiedenti asilo a Kigali. (Rel)