Egitto: ministro Esteri, accordo tra Etiopia e Somaliland crea disordini nella regione

- L'Egitto ha accusato l'Etiopia di "diffondere disordini nella regione", commentando un accordo concluso da Addis Abeba con la Repubblica del Somaliland, autoproclamatosi come indipendente da Mogadiscio nel 1991. Questo patto concede ad Addis Abeba uno sbocco sul Mar Rosso lungo 20 chilometri per un periodo di 50 anni, comprende in particolare il porto di Berbera e una base militare, in cambio del riconoscimento ufficiale del Somaliland come una repubblica indipendente da parte dell'Etiopia, a differenza di quanto ha sempre fatto la comunità internazionale. Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha dichiarato in un discorso durante la riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri arabi, tenutasi a distanza, che la firma dell'Etiopia con il Somaliland di un accordo sull'accesso al Mar Rosso "è venuta a dimostrare ciò su cui l'Egitto aveva messo in guardia sulle conseguenze di politiche unilaterali dell'Etiopia che violano le norme del diritto internazionale, nonché i principi di buon vicinato". (segue) (Cae)